PSG, quale futuro per Neymar? Pochettino: “Ci sono tanti modi per essere leader…” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain è chiamato a profondi cambiamenti con la nuova gestione di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino rimpiazza l'esonerato Thomas Tuchel. Non cambiano gli obiettivi: dominare ancora in Francia e provare a vendicare la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco nella scorsa edizione. Ma in questo nuovo ciclo, quale ruolo avrà Neymar?caption id="attachment 1063389" align="alignnone" width="1080" Neymar Psg (twitter Psg)/captionPOSIZIONEDel fuoriclasse brasiliano ha parlato lo stesso Pochettino in conferenza stampa: "Quando tornerà in squadra, dovremo trovare la posizione in cui si esprime al meglio. Non è solo una questione di modulo, non mi piace parlare di un modulo, è una questione di come si comporta la squadra con o senza palla. Per tutti i giocatori è ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain è chiamato a profondi cambiamenti con la nuova gestione di Mauricio. Il tecnico argentino rimpiazza l'esonerato Thomas Tuchel. Non cambiano gli obiettivi: dominare ancora in Francia e provare a vendicare la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco nella scorsa edizione. Ma in questo nuovo ciclo,ruolo avrà?caption id="attachment 1063389" align="alignnone" width="1080"Psg (twitter Psg)/captionPOSIZIONEDel fuoriclasse brasiliano ha parlato lo stessoin conferenza stampa: "Quando tornerà in squadra, dovremo trovare la posizione in cui si esprime al meglio. Non è solo una questione di modulo, non mi piace parlare di un modulo, è una questione di come si comporta la squadra con o senza palla. Per tutti i giocatori è ...

