Psg | Pochettino | “Eriksen e Messi? Presto per parlare di mercato Sono pronto a lavorare 14 ore al giorno”

Il nuovo allenatore del Psg, Mauricio Pochettino si è presentato da nuovo allenatore del club francese: "È emozionante tornare qui dopo 20 anni, sono cambiate tante cose ma sento la stessa passione di allora. Sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno per questa squadra. Messi? Troppo presto per parlare delle voci di mercato, sono appena arrivato e voglio ringraziare sia il presidente Al Khelaifi che Leonardo per questa opportunità. Eriksen? Ora è il momento di lavorare con i giocatori che ho a disposizione, sono in contatto con il direttore sportivo e prenderemo le migliori decisioni per il bene della società".

Non parte bene l’avventura di Mauricio Pochettino all’esordio sulla panchina del Psg. Tantissimi, infatti, gli indisponibili per la sfida delicata contro il Saint-Etienne. Torna a disposizione Diallo ...

"Poter tornare a Parigi è un sogno diventato realtà. Sono felice di essere qui". Mauricio Pochettino si presenta così al Paris Saint Germain durante la conferenza stampa di presentazione. "Il club è c ...

