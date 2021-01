Proroga e conferma supplenti che hanno lavorato fino al 22 dicembre. Ecco i casi in cui vacanze di Natale vengono retribuite (Di martedì 5 gennaio 2021) I contratti che fanno riferimento all'attribuzione delle supplenze brevi o temporanee suscitano spesso un numero non indifferente di interrogativi tra i giovani docenti alle prime esperienze. Chi viene assunto fino al giorno precedente l'inizio della pausa natalizia, riserva spesso dei dubbi in merito alla possibile o meno retribuzione del medesimo periodo di sospensione delle attività didattiche. Cerchiamo di chiarire le idee su Proroga e conferma del contratto quando in mezzo ci sono le vacanze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) I contratti che fanno riferimento all'attribuzione delle supplenze brevi o temporanee suscitano spesso un numero non indifferente di interrogativi tra i giovani docenti alle prime esperienze. Chi viene assuntoal giorno precedente l'inizio della pausa natalizia, riserva spesso dei dubbi in merito alla possibile o meno retribuzione del medesimo periodo di sospensione delle attività didattiche. Cerchiamo di chiarire le idee sudel contratto quando in mezzo ci sono le. L'articolo .

orizzontescuola : Proroga e conferma supplenti che hanno lavorato fino al 22 dicembre. Ecco i casi in cui vacanze di Natale vengono r… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Catalfo: 'Navigator verso la conferma' Rinnovo per i 2700 assistenti al lavoro - malumichi : RT @Affaritaliani: Catalfo: 'Navigator verso la conferma' Rinnovo per i 2700 assistenti al lavoro - Affaritaliani : Catalfo: 'Navigator verso la conferma' Rinnovo per i 2700 assistenti al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga conferma Ecobonus e bonus facciate prorogati al 2021 Lavori Pubblici BLOCCO LICENZIAMENTI/ Conte offre già ai sindacati la proroga “selettiva”

Nunzia Catalfo ha indicato la volontà del Governo di procedere a una nuova proroga, selettiva, del blocco dei licenziamenti ...

Ecobonus e bonus facciate prorogati al 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato le detrazioni fiscali previste per l'edilizia ed esteso sconto in fattura e cessione del credito (solo per il superbonus) ...

Nunzia Catalfo ha indicato la volontà del Governo di procedere a una nuova proroga, selettiva, del blocco dei licenziamenti ...La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato le detrazioni fiscali previste per l'edilizia ed esteso sconto in fattura e cessione del credito (solo per il superbonus) ...