Pronta la nuova scuola di Baronissi, Valiante: “E’ un miracolo amministrativo” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Baronissi (Sa) – Prosegue fattivamente l’impegno dell’amministrazione comunale di Baronissi per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli istituti scolastici. Dopo Aiello, il sindaco Gianfranco Valiante ha consegnato questa mattina la scuola primaria “Cosimato” in via Unità d’Italia, adeguata alle recenti norme antisismiche. “È una grande emozione restituire alla città un plesso storico completamente rinnovato – ha sottolineato il sindaco Valiante – è una struttura degli anni sessanta che necessitava di interventi antisismici mai effettuati. Abbiamo fatto un miracolo amministrativo consegnando tre scuole (domani sarà inaugurato anche il plesso di Antessano ndr) in cinque mesi. Scuole completamente rinnovate, energeticamente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Prosegue fattivamente l’impegno dell’amministrazione comunale diper la messa in sicurezza e la riqualificazione degli istituti scolastici. Dopo Aiello, il sindaco Gianfrancoha consegnato questa mattina laprimaria “Cosimato” in via Unità d’Italia, adeguata alle recenti norme antisismiche. “È una grande emozione restituire alla città un plesso storico completamente rinnovato – ha sottolineato il sindaco– è una struttura degli anni sessanta che necessitava di interventi antisismici mai effettuati. Abbiamo fatto unconsegnando tre scuole (domani sarà inaugurato anche il plesso di Antessano ndr) in cinque mesi. Scuole completamente rinnovate, energeticamente ...

