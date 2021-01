Prolungamento M1: il sindaco di Sesto diffida Milano per il blocco del cantiere (Di martedì 5 gennaio 2021) Sesto San Giovanni (Milano), 5 gennaio 2021 - "Ora basta, tutto ha un limite e la nostra pazienza è finita. Dopo le ennesime promesse non mantenute, abbiamo deciso di diffidare il Comune di Milano e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 gennaio 2021)San Giovanni (), 5 gennaio 2021 - "Ora basta, tutto ha un limite e la nostra pazienza è finita. Dopo le ennesime promesse non mantenute, abbiamo deciso dire il Comune die ...

Il comune di Sesto San Giovanni si è rivolto ai legali per far causa al comune di Milano: da 9 anni un quartiere della città è bloccato dai cantieri della metro M1.

