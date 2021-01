Primo Appuntamento: la nuova stagione da stasera su Real Time (Di martedì 5 gennaio 2021) È tempo di tornare a sognare il grande amore su Real Time grazie a Flavio Montrucchio e Primo Appuntamento, dopo l'enorme successo della scorsa edizione. È tempo di tornare a sognare il grande amore stasera su Real Time grazie al "re di cuori" Flavio Montrucchio, pronto a riaprire le porte del ristorante più romantico della tv. Dopo il successo della scorsa edizione - punte di oltre 700.000 spettatori - Primo Appuntamento torna con la nuova stagione in prima tv assoluta sul canale 31 dalle 21:20. Nelle 4 stagioni passate abbiamo visto più di 200 coppie avvicendarsi ai tavoli del ristorante di Primo Appuntamento, di cui circa la metà andata a buon fine. Oggi Flavio torna ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021) È tempo di tornare a sognare il grande amore sugrazie a Flavio Montrucchio e, dopo l'enorme successo della scorsa edizione. È tempo di tornare a sognare il grande amoresugrazie al "re di cuori" Flavio Montrucchio, pronto a riaprire le porte del ristorante più romantico della tv. Dopo il successo della scorsa edizione - punte di oltre 700.000 spettatori -torna con lain prima tv assoluta sul canale 31 dalle 21:20. Nelle 4 stagioni passate abbiamo visto più di 200 coppie avvicendarsi ai tavoli del ristorante di, di cui circa la metà andata a buon fine. Oggi Flavio torna ...

_Facezia_ : Pensavo... ma se io volessi o (per un'emergenza) DOVESSI partire e in quel periodo avessi appuntamento per il vacci… - david_percy : RT @VeroVolleyMonza: ?? ???????? ???? ???????????? L'attesa è finita: la #SaugellaMonza torna in campo! ?? Primo appuntamento del 2021 sul campo di @vol… - ANTUDOinfo : Primo appuntamento di mobilitazione a #Palermo! #maidepositiradioattivi Partecipiamo tutti - GuidaTVPlus : 05-01-2021 21:20 #RealTime Primo appuntamento #StaseraInTV - GRETA1SGARBO : RT @doluccia16: @25O319 ?????? ma come? Al primo appuntamento con il fidanzato, a casa sua, ha voluto che pregassero insieme tutto il tempo, e… -