Primo Appuntamento | anticipazioni | la scioccante confessione di Simone

Leggi su viagginews

(Di martedì 5 gennaio 2021) La puntata d’esordio diha riservato delle sorprese come ladi. Chi ha familiarità con, dating show condotto da Flavio Montrucchio in onda su Real Time, sa che le coppie che si presentano in cerca dell’anima gemella sono di vario genere. Ci sono quelle persone che dopo tante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com