"Prima la salute? No, prima le siringhe". Covid, quello che gli sprovveduti non capiscono (Di martedì 5 gennaio 2021) Com' era? "prima la salute", giusto? E cioè: siccome salvare i granai è rischioso, perché c'è caso che per spegnere l'incendio ti scotti, allora lasciali bruciare. Così la tua salute vien buona per seppellire i morti da carestia. Ecco, solo gli sprovveduti non capiscono che il disastro vaccinale cui stiamo assistendo trova causa nella stessa impostazione. Quel che sta succedendo col vaccino non era nemmeno prevedibile: era proprio previsto. Qui l'abbiamo scritto da mesi: avrebbero fatto male e avrebbero fatto tardi. Perché i ritardi, le inefficienze, la disorganizzazione nell'approvvigionamento e nella somministrazione del vaccino costituiscono la conseguenza diretta e inevitabile del presupposto che ha comandato l'azione del governo nella gestione della crisi: vale a dire l'idea che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Com' era? "la", giusto? E cioè: siccome salvare i granai è rischioso, perché c'è caso che per spegnere l'incendio ti scotti, allora lasciali bruciare. Così la tuavien buona per seppellire i morti da carestia. Ecco, solo glinonche il disastro vaccinale cui stiamo assistendo trova causa nella stessa impostazione. Quel che sta succedendo col vaccino non era nemmeno prevedibile: era proprio previsto. Qui l'abbiamo scritto da mesi: avrebbero fatto male e avrebbero fatto tardi. Perché i ritardi, le inefficienze, la disorganizzazione nell'approvvigionamento e nella somministrazione del vaccino costituiscono la conseguenza diretta e inevitabile del presupposto che ha comandato l'azione del governo nella gestione della crisi: vale a dire l'idea che il ...

Infermiera muore 2 giorni dopo il vaccino anti-Covid, aveva 41 anni. Il padre: «Mai avuto problemi di salute». Giallo in Portogallo

Giallo in Portogallo. Un'infermiera è morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer. Sonia Acevedo, 41 anni, sarebbe morta improvvisamente a casa ...

