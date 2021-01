Portogallo, muore infermiera che salvava i bambini: aveva ricevuto il vaccino (Di martedì 5 gennaio 2021) Il decesso improvviso sta allarmando il paese. Era stata vaccinata solo 48 ore prima della sua morte. A breve l’autopsia. È giallo in Portogallo per la morte improvvisa di un’infermiera, Sonia Acevedo. La 41enne si era sottoposta alla somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech solo 48 ore prima del decesso, dunque le autorità competenti stanno cercando di comprendere se questo possa essere collegato con lo stesso vaccino. La vittima lavorava nel reparto di pediatria presso l’Istituto nazionale di oncologia (IPO) e si era vaccinata il 30 dicembre. Nei giorni successivi non aveva subito effetti collaterali, ma il 1 gennaio è improvvisamente spirata. Le parole strazianti del padre Abilioal quotidiano locale sono un misto di incredulità e rabbia: “Mia figlia stava bene. Non ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Il decesso improvviso sta allarmando il paese. Era stata vaccinata solo 48 ore prima della sua morte. A breve l’autopsia. È giallo inper la morte improvvisa di un’, Sonia Acevedo. La 41enne si era sottoposta alla somministrazione delPfizer-Biontech solo 48 ore prima del decesso, dunque le autorità competenti stanno cercando di comprendere se questo possa essere collegato con lo stesso. La vittima lavorava nel reparto di pediatria presso l’Istituto nazionale di oncologia (IPO) e si era vaccinata il 30 dicembre. Nei giorni successivi nonsubito effetti collaterali, ma il 1 gennaio è improvvisamente spirata. Le parole strazianti del padre Abilioal quotidiano locale sono un misto di incredulità e rabbia: “Mia figlia stava bene. Non ...

