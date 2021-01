PlayStation Now, anche BioShock tra i nuovi giochi di gennaio 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Sony inaugura il nuovo anno con sei produzioni poligonali pronte ad arricchire il catalogo del servizio in abbonamento PlayStation Now. Leggi su nospoiler (Di martedì 5 gennaio 2021) Sony inaugura il nuovo anno con sei produzioni poligonali pronte ad arricchire il catalogo del servizio in abbonamentoNow.

Eurogamer_it : Annunciati i giochi #PlayStationNow di gennaio. - Nextplayer_it : PlayStation Now eccovi i titoli disponibili di gennaio. - Multiplayerit : PlayStation Now, gennaio 2021: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo - IGNitalia : La trilogia rimasterizzata di #BioShock si aggiunge al catalogo dei titoli disponibili su #PlayStationNow. - PlayStationBit : Corse adrenaliniche oppure avventure in prima persona? Ampia scelta questo mese con #PlayStationNow @PlayStationIT -