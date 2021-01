Pirlo sui casi Covid: 'Aspettiamo i tamponi. Domani non sarà decisiva' (Di martedì 5 gennaio 2021) Come se non bastassero i 10 punti di distacco in classifica, la Juve Domani affronta il Milan con l'incognita Covid, che rischia di togliere a Pirlo altre pedine fondamentali oltre ad Alex Sandro. '... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) Come se non bastassero i 10 punti di distacco in classifica, la Juveaffronta il Milan con l'incognita, che rischia di togliere aaltre pedine fondamentali oltre ad Alex Sandro. '...

__turandot_ : @marco__lecce Ma lo ha detto Pirlo in conferenza? Perché sui tweet pubblicati dalla Juve Pirlo dice che domani Dyba… - bornjuventino : RT @NonSoloJuve: Iniziata conferenza stampa #Pirlo: Guardalà, sui tamponi ??”Abbiamo fatto analisi stamattina, aspettiamo risultati oggi p… - NonSoloJuve : Iniziata conferenza stampa #Pirlo: Guardalà, sui tamponi ??”Abbiamo fatto analisi stamattina, aspettiamo risultati oggi pomeriggio.” - antonioamodio15 : @romeoagresti @goal Romeo, notizie sui risultati dei tamponi? Le sapremo direttamente da Pirlo oggi in conferenza? - Turez6 : @Pirlo_official con Dybala che stenta con un Ronaldo che non può fare tutto con un morata che ha bisogno di rifiata… -