Pirlo: "Aspettiamo l'esito dei tamponi. Dybala? Ieri aveva la febbre, oggi sta meglio"

Alla vigilia della partita contro il Milan, l'allenatore della Juve, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa. In squadra si registra la positività di Alex Sandro. Come si gestisce la formazione nel timore di altri casi? "Abbiamo fatto gli esami sta mattina e adesso stiamo aspettando gli esiti. Nel pomeriggio sapremo se ci saranno altre situazioni". Si può pensare a una rimonta in campionato? "Stiamo lavorando per quello, abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo. Pensiamo partita dopo partita, poi la classifica la valuteremo fra un paio di mesi". E' una partita da dentro o fuori? "No però è sicuramente una partita importante, non decisiva. Giocare Milan-Juventus è sempre affascinante, lo è stato da giocatore e lo sarà da allenatore. Giocheremo la partita per fare il nostro meglio, sarà importante ma non ..."

