Piena del Tevere | paura a Roma e nel Lazio | sale l’allerta

Leggi su giornal

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ilè inper il maltempo: le piogge di questi giorni, e in particolare quelle cadute nelle ultime ore, hanno fatto salire il livello del fiume e quello di guardia relativo ai disagi che il corso d’acqua potrebbe causare nelle prossime ore. L’acqua sta ingrossando il fiume che rile arcate dei ponti: nelle ultime ore, come si apprende da diverse fonti giornalistiche, il livello delle acque delha raggiunto i camminamenti inferiori dell’isola Tiberina, ormai già inservibili al punto che i clochard che usualmente li occupano sono scappati altrove.è già in ginocchio, in queste ore, per il forte maltempo che ha colpito la capitale. Piogge torrenziali, grandine e ghiaccio hanno reso le sedi viarie difficilmente praticabili, allagando diverse strade. Gli accessi agli argini sono ...