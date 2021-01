Piccolo | manto stradale come groviera | anche tratti appena rifatti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Roma pericolosa per motociclisti e pedoni a causa delle buche. L’asfalto e’ pieno di crateri e la pioggia non e’ la giustificazione della catastrofica situazione. Raggi ha detto no alle olimpiadi per curare l’ordinario ma non si vede nessuna manutenzione”. Cosi’ la consigliera comunale del Pd, Ilaria, su Twitter.