Piano vaccinazioni, bufera in Lombardia: a Pavia mille siringhe sbagliate. Gori: «Lentezza sconcertante». Quanti sono i vaccinati in Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra numeri incerti e ritardi nelle somministrazioni, la campagna vaccinale Italiana contro il Coronavirus va avanti. Stando agli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute e dal Commissario straordinario Domenico Arcuri, a oggi sono state fatte 178.939 vaccinazioni in tutta Italia, su un totale di 479.700 dosi consegnate. Il Lazio è la Regione più in alto in classifica per numeri assoluti, ma fa bene anche dal punto di vista della percentuale di dosi somministrate in relazione a quelle ricevute, il 63,3% (è al secondo posto, superata solo dalla Provincia Autonoma di Trento con il 67,7%). Piano vaccini, la versione di Arcuri: «Non siamo in ritardo: troppo presto per prendercela con le regioni» Procedono meglio della altre anche la Toscana (56%) e il Veneto (55,6%). Male ancora la ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra numeri incerti e ritardi nelle somministrazioni, la campagna vaccinalena contro il Coronavirus va avanti. Stando agli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute e dal Commissario straordinario Domenico Arcuri, a oggistate fatte 178.939in tutta, su un totale di 479.700 dosi consegnate. Il Lazio è la Regione più in alto in classifica per numeri assoluti, ma fa bene anche dal punto di vista della percentuale di dosi somministrate in relazione a quelle ricevute, il 63,3% (è al secondo posto, superata solo dalla Provincia Autonoma di Trento con il 67,7%).vaccini, la versione di Arcuri: «Non siamo in ritardo: troppo presto per prendercela con le regioni» Procedono meglio della altre anche la Toscana (56%) e il Veneto (55,6%). Male ancora la ...

lucianonobili : Siamo gravemente in ritardo sul piano #vaccini, sulla somministrazione e distribuzione. Bisogna partire con le vacc… - agorarai : 'Come Forza Italia viviamo male tutte le discussioni che non siano il piano vaccinale e la ripartenza economica. Cr… - LaStampa : Vaccinazioni a passo di lumaca, nei centri forniture a singhiozzo e mancanza di medici - IzzoEdo : @speranza58 @Arturo_Scotto @carutig @robersperanza Il piano per le vaccinazioni è di competenza del commissario all… - wimganz : @LGmarangon Ti riferisci a quelli che avrebbero dovuto, da maggio scorso,'costruire' un piano vaccinazioni,parallel… -