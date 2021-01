Petrolio, Opec+: raggiunto accordo. Aumenta Russia, Riad offre riduzione extra (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Annunciato nelle scorse ore, l’Opec+ ha raggiunto un compromesso sui nuovi livelli produttivi di greggio per febbraio e marzo. L’accordo consente a Russia e Kazakistan per i prossimi due mesi un aumento della produzione pari a complessivi 75mila barili al giorno, mentre l’Arabia Saudita ha offerto di farsi carico di un taglio extra alla produzione, nell’ordine di 400mila barili al giorno che potrebbero arrivare a un milione per compensare i tagli mancati degli altri Paesi. Nel dettaglio la produzione aggiuntiva prevede 65mila barili in più al giorno per la Russia e 10mila per il Kazakistan. Sempre nei mesi febbraio e marzo gli altri Paesi membri del cartello manterranno invariata la propria produzione. Gli aggiustamenti alla produzione per aprile e i mesi successivi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Annunciato nelle scorse ore, l’haun compromesso sui nuovi livelli produttivi di greggio per febbraio e marzo. L’consente ae Kazakistan per i prossimi due mesi un aumento della produzione pari a complessivi 75mila barili al giorno, mentre l’Arabia Saudita ha offerto di farsi carico di un taglioalla produzione, nell’ordine di 400mila barili al giorno che potrebbero arrivare a un milione per compensare i tagli mancati degli altri Paesi. Nel dettaglio la produzione aggiuntiva prevede 65mila barili in più al giorno per lae 10mila per il Kazakistan. Sempre nei mesi febbraio e marzo gli altri Paesi membri del cartello manterranno invariata la propria produzione. Gli aggiustamenti alla produzione per aprile e i mesi successivi ...

Osserv_Impresa : Saipem ed Eni sotto i riflettori, greggio in rialzo in attesa dell'Opec+: Dopo un 2020 difficile per tutto il compa… - infoiteconomia : Previsioni su Oro, Petrolio e Gas Naturale: Greggio Resta in Attesa dei Risultati del Meeting OPEC+ - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'Opec+ trova il compromesso, aumento dell'output di petrolio solo a marzo - statodelsud : L’Opec+ trova il compromesso, aumento dell’output di petrolio solo a marzo - Pino__Merola : L’Opec+ trova il compromesso, aumento dell’output di petrolio solo a marzo -