Perugia: Vano è ufficiale, tentativo per Biasci

La sessione di mercato di gennaio si è aperta da pochi giorni e il Perugia sta muovendo i primi passi importanti per rinforzare la rosa di mister Fabio Caserta con qualche innesto. Nelle prime ore di mercato i nomi maggiormente accostati alla squadra umbra riguardano principalmente il reparto offensivo: è fresca la notizia dell'acquisizione di Michele Vano.

Michele Vano è il primo squillo di mercato

Dai canali ufficiali del Perugia si apprende la notizia dell'ufficialità dell'acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Michele Vano. Questo il comunicato ufficiale dell' A.C. Perugia: "AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Michele Vano."

