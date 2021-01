Perché guardare “Notturno” il documentario di Gianfranco Rosi che rappresenta l’Italia agli Oscar 2021 raccontando le tragiche dinamiche di guerra (Di martedì 5 gennaio 2021) All’inizio doveva essere veramente girato tutto di notte… Una persona deve abituare piano piano la vista alla notte e poi nel buio riesce a riconoscere le cose… Notturno mi era diventato quasi un nome più che un significato… Più che un film sulla notte è sulla penombra” Queste sono le parole usate da Gianfranco Rosi per spiegare la scelta del nome Notturno per il suo nuovo lungometraggio. Una produzione 21Uno Film, Mibact e con il supporto di Eurimages, e in coproduzione con Les Films D’Ici con Arte France Cinéma e con No Nation Films- Mizzi Stock Entertainment con Medienm Board e Dhoa Film Institute. La pellicola è distribuita in Italia da 01 Distribution. Notturno si presenta come un documentario, frutto di tre anni di riprese nei territori, assediati dal perenne conflitto, ... Leggi su domanipress (Di martedì 5 gennaio 2021) All’inizio doveva essere veramente girato tutto di notte… Una persona deve abituare piano piano la vista alla notte e poi nel buio riesce a riconoscere le cose…mi era diventato quasi un nome più che un significato… Più che un film sulla notte è sulla penombra” Queste sono le parole usate daper spiegare la scelta del nomeper il suo nuovo lungometraggio. Una produzione 21Uno Film, Mibact e con il supporto di Eurimages, e in coproduzione con Les Films D’Ici con Arte France Cinéma e con No Nation Films- Mizzi Stock Entertainment con Medienm Board e Dhoa Film Institute. La pellicola è distribuita in Italia da 01 Distribution.si presenta come un, frutto di tre anni di riprese nei territori, assediati dal perenne conflitto, ...

