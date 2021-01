“Per quale ragione i premi RC Auto sono aumentati se a causa del Covid siamo stati chiusi in casa?” (Di martedì 5 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la e-mail invita da uno dei nostri lettori. Gent.mo Senatore Paragone, mi rivolgo a lei in quanto depositario di molte idee del M5S che loro hanno completamente tradito e dei quali non mi fido più. Segnalo che ho pagato il premio annuale 2021 per l’Autovettura, una vecchia Fiat Panda Young, di € 480,50. Rilevo che per il 2020 pagai un premio di € 466,50. Preciso che il valore per incendio e furto non è variato. Mi chiedo e le chiedo: per quale ragione, considerato che causa Covid siamo stati chiusi in casa e conseguentemente gli incidenti sono diminuiti, i premi RC Auto sono invece ... Leggi su ilparagone (Di martedì 5 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la e-mail invita da uno dei nostri lettori. Gent.mo Senatore Paragone, mi rivolgo a lei in quanto depositario di molte idee del M5S che loro hanno completamente tradito e dei quali non mi fido più. Segnalo che ho pagato ilo annuale 2021 per l’vettura, una vecchia Fiat Panda Young, di € 480,50. Rilevo che per il 2020 pagai uno di € 466,50. Preciso che il valore per incendio e furto non è variato. Mi chiedo e le chiedo: per, considerato cheine conseguentemente gli incidentidiminuiti, iRCinvece ...

