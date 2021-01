Per Papu Gomez ipotesi Inter, Juve e Mls (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - L'attaccante dell'Atalanta Papu Gomez, dopo i dissidi con il tecnico Gian Piero Gasperini, lascerà il club nerazzurro nonostante le scuse a Percassi per il suo comportamento. Al giocatore è Interessata l'Inter che però deve prima cedere un giocatore come Eriksen per poter fare un'offerta al club orobico, che chiede circa 10 milioni per il numero 10 che percepisce circa 3 milioni a stagione con i bonus. Anche alla Roma piace il giocatore, ma è complicato che l'Atalanta lo ceda ad una diretta concorrente per la zona Champions. Nelle ultime ore, a quanto apprende l'Adnkronos, si è Interessata al giocatore anche la Juventus. Ci sarebbe l'ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi anche se c'è da convincere il giocatore bianconero non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - L'attaccante dell'Atalanta, dopo i dissidi con il tecnico Gian Piero Gasperini, lascerà il club nerazzurro nonostante le scuse a Percassi per il suo comportamento. Al giocatore èessata l'che però deve prima cedere un giocatore come Eriksen per poter fare un'offerta al club orobico, che chiede circa 10 milioni per il numero 10 che percepisce circa 3 milioni a stagione con i bonus. Anche alla Roma piace il giocatore, ma è complicato che l'Atalanta lo ceda ad una diretta concorrente per la zona Champions. Nelle ultime ore, a quanto apprende l'Adnkronos, si èessata al giocatore anche lantus. Ci sarebbe l'di uno scambio con Federico Bernardeschi anche se c'è da convincere il giocatore bianconero non ...

