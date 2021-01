Pensa che il vaccino alteri il DNA: impiegato di ospedale statunitense sabota centinaia di dosi (Di martedì 5 gennaio 2021) Stephen Bradenburg, di professione farmacista, è reo confesso. Ha sabotato oltre 500 dosi di vaccino Covid-19 in un ospedale privato del Wisconsin, perché avrebbero potuto alterare il DNA delle persone. Arrestato con la massima urgenza. Un complottista dichiarato Stephen Bradenburg è un dipendente dell’ospedale che si auto-professa complottista. Afferma di aver lasciato circa 570 dosi di vaccino fuori dal congelatore affinché diventassero inutilizzabili. Come si sa bene, infatti, il vaccino contro il Covid-19 deve rimanere sotto una certa temperatura per essere efficace e distruggere il virus. Il laboratorio sta ancora verificando l’effettivo danno procurato al vaccino, che deve rimanere conservato tra i 2 e gli 8 gradi. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 gennaio 2021) Stephen Bradenburg, di professione farmacista, è reo confesso. Hato oltre 500diCovid-19 in unprivato del Wisconsin, perché avrebbero potuto alterare il DNA delle persone. Arrestato con la massima urgenza. Un complottista dichiarato Stephen Bradenburg è un dipendente dell’che si auto-professa complottista. Afferma di aver lasciato circa 570difuori dal congelatore affinché diventassero inutilizzabili. Come si sa bene, infatti, ilcontro il Covid-19 deve rimanere sotto una certa temperatura per essere efficace e distruggere il virus. Il laboratorio sta ancora verificando l’effettivo danno procurato al, che deve rimanere conservato tra i 2 e gli 8 gradi. ...

