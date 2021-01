Penisola Sorrentina e Castellammare, blitz antiusura: arresti e sequestri per migliaia di euro (Di martedì 5 gennaio 2021) Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia: nell’ambito di un blitz antiusura i Carabinieri hanno effettuato arresti e sequestri di beni per centinaia di migliaia di euro. Dalle prime luci dell’alba è in atto un’importante operazione antiusura dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Diversi gli arresti tra la Penisola Leggi su 2anews (Di martedì 5 gennaio 2021)di Stabia: nell’ambito di uni Carabinieri hanno effettuatodi beni per centinaia didi. Dalle prime luci dell’alba è in atto un’importante operazionedei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Diversi glitra la

