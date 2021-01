Pediatria: Roma, intervento a poche ore da nascita salva vita a bimba (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - È venuta alla luce il 31 dicembre ed è stata sottoposta a un intervento salvavita il 1 gennaio 2021. Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno, in pieno lockdown, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è nata Chloe, una bimba affetta da una grave e rara malformazione polmonare, 'rinata' poche ore dopo con un'operazione che le consentirà di crescere in salute. A 5 giorni dall'intervento la piccola respira da sola (senza l'assistenza del ventilatore meccanico) e si avvia verso la guarigione completa. Il parto - dettaglia una nota dell'ospedale - è avvenuto al Bambino Gesù (che non ha un reparto Maternità) grazie al progetto in collaborazione col San Pietro Fatebenefratelli, che prevede la nascita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gen. (Adnkronos Salute) - È venuta alla luce il 31 dicembre ed è stata sottoposta a unil 1 gennaio 2021. Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno, in pieno lockdown, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù diè nata Chloe, unaaffetta da una grave e rara malformazione polmonare, 'rinata'ore dopo con un'operazione che le consentirà di crescere in salute. A 5 giorni dall'la piccola respira da sola (senza l'assistenza del ventilatore meccanico) e si avvia verso la guarigione completa. Il parto - dettaglia una nota dell'ospedale - è avvenuto al Bambino Gesù (che non ha un reparto Maternità) grazie al progetto in collaborazione col San Pietro Fatebenefratelli, che prevede la...

