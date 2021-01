Pavia, siringhe sbagliate per i vaccini anti Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Pavia, 5 gennaio 2021 - vaccini anti Covid con siringhe sbagliate. A Pavia, come in altri territori si è verificato un problema nella consegna dei kit per iniettare il vaccino Pfizer-Biontech. Ma Asst ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gennaio 2021 -con. A, come in altri territori si è verificato un problema nella consegna dei kit per iniettare il vaccino Pfizer-Biontech. Ma Asst ...

SkyTG24 : Vaccini, a Pavia dosi con un migliaio di siringhe sbagliate - LegaSalvini : MA COME SI FA?!? Arcuri, ennesimo disastro dell’amico di Conte e Casalino: inviate siringhe sbagliate anche a Pavia. - milkoffy : RT @Noiconsalvini: MA COME SI FA?!? Arcuri, ennesimo disastro dell’amico di Conte e Casalino: inviate siringhe sbagliate anche a Pavia. htt… - alex63roy : Pavia, un migliaio di siringhe sbagliate - Lombardia - - angelobenek : RT @LegaSalvini: MA COME SI FA?!? Arcuri, ennesimo disastro dell’amico di Conte e Casalino: inviate siringhe sbagliate anche a Pavia. https… -