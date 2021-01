Paura nel Napoletano | uomo minaccia di far esplodere bombola di gas | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasandrino (Na) – I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hannoper evasione, violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Arcangelo Verde, 41enne di Casandrino già sottoposto ai domiciliari. Insieme a militari della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti in Via Monsignor Pasquale di Pasquale, all’esterno dell’abitazione del 41enne. In evidente stato di alterazione, Verde hato di far saltare in aria la palazzina utilizzando unadi gas. Bloccato prima che potesse dare seguito alle sue intenzioni, Verde ha reagito all’arresto colpendo,ndo e insultando i militari. In manette, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.