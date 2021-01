Pattinaggio artistico, si riparte. Ma sono pochissimi gli eventi nel mese di gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) La straniante stagione 2020-2021 di Pattinaggio artistico, pesantemente dilaniata dall’emergenza sanitaria e contrassegnata perlopiù da eventi prettamente domestici, sta per ripartire. Nonostante il periodo dell’anno, uno di solito tra i più concitati, sono ben pochi, se non pochissimi, gli eventi garantiti nel primo mese del 2021. Uno di questi ci riguarda da molto vicino. Stiamo parlando della quarta e ultima tappa del Gran Premio Italia, pianificata a Torino questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 gennaio. Sul ghiaccio del Pala Tazzoli avremo modo di assistere a una sfida interessante nella specialità individuale femminile tra Alessia Tonaghi, Lucrezia Beccari e Roberta Rodeghiero, mentre nella danza sul ghiaccio potremo godere della terza ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) La straniante stagione 2020-2021 di, pesantemente dilaniata dall’emergenza sanitaria e contrassegnata perlopiù daprettamente domestici, sta per ripartire. Nonostante il periodo dell’anno, uno di solito tra i più concitati,ben pochi, se non, gligarantiti nel primodel 2021. Uno di questi ci riguarda da molto vicino. Stiamo parlando della quarta e ultima tappa del Gran Premio Italia, pianificata a Torino questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10. Sul ghiaccio del Pala Tazzoli avremo modo di assistere a una sfida interessante nella specialità individuale femminile tra Alessia Tonaghi, Lucrezia Beccari e Roberta Rodeghiero, mentre nella danza sul ghiaccio potremo godere della terza ...

Pattinaggio artistico, Rika Kihira punta sempre più in alto. La russa a caccia del secondo quadruplo

Suona la carica Rika Kihira, forgiata dal secondo successo consecutivo ai Campionati Nazionali di pattinaggio di figura andati a scena a Nagano dal 24 al 27 dicembre. La pattinatrice nipponica, stanzi ...

