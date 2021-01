Pasta Molisana in tendenza sui social: è polemica per l’ultima campagna pubblicitaria (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ bufera sui social. La Pasta Molisana è finita in tendenza anche su Twitter ma la cosa potrebbe non far piacere all’azienda. Una campagna pubblicitaria che sta destando più di una polemica: è quella lanciata da La Molisana che, sui suoi canali social e sul sito, pubblicizza due formati di Pasta nuovi nuovi attirandosi addosso notevoli critiche. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che l’azienda, descrivendo i suoi nuovi prodotti, rievochi in qualche modo un periodo storico difficile per l’Italia. E così sui social sono molte le persone che puntano il dito contro quest’ultima trovata. Immediata la specifica della stessa azienda che prende le distanze dal polverone creatosi con un comunicato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ bufera sui. Laè finita inanche su Twitter ma la cosa potrebbe non far piacere all’azienda. Unache sta destando più di una: è quella lanciata da Lache, sui suoi canalie sul sito, pubblicizza due formati dinuovi nuovi attirandosi addosso notevoli critiche. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che l’azienda, descrivendo i suoi nuovi prodotti, rievochi in qualche modo un periodo storico difficile per l’Italia. E così suisono molte le persone che puntano il dito contro quest’ultima trovata. Immediata la specifica della stessa azienda che prende le distanze dal polverone creatosi con un comunicato ...

Alessan88846937 : @DarioBallini E via la molisana. ... Non mancano le marche di pasta in Italia. - annalisag : RT @DarioBallini: La Molisana rilancia due formati di pasta nati in Italia negli anni '30: le Tripoline e le Abissine. E le descrive così:“… - Francescaeffe3 : RT @caniodica: No vabbè, la polemica su #LaMolisana è l'ultima frontiera del ridicolo. VOI STATE MALE. PS: la pasta de La Molisana è buoni… - ibico75 : RT @ibico75: La Molisana chiama la pasta a conchiglia 'le abissine rigate' per celebrare il colonialismo. Per compensare dovrebbe chiamare… - ibico75 : RT @ibico75: La Molisana chiama la pasta a conchiglia 'le abissine rigate' per celebrare il colonialismo. Immagino usciranno anche i ditali… -