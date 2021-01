Parma, il punto sugli infortunati: distrazione al gemello mediale per Kucka. Lesione per Iacoponi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Parma ha emesso il bollettino sulle condizioni dei propri infortunati: ecco come stanno Kucka, Iacoponi e Osorio Il Parma ha emesso il bollettino sulle condizioni dei propri infortunati: Kucka, Osorio e Iacoponi. Juraj Kucka è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di grado lieve al gemello mediale di destra. Simone Iacoponi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una Lesione di I grado del soleo sinistro. Nessuna Lesione strutturale per Yordan Osorio, che tuttavia non ha recuperato dalla gara con il Torino e dunque non sarà disponibile per la partita di domani ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilha emesso il bollettino sulle condizioni dei propri: ecco come stannoe Osorio Ilha emesso il bollettino sulle condizioni dei propri, Osorio e. Jurajè stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unamuscolare di grado lieve aldi destra. Simoneè stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unadi I grado del soleo sinistro. Nessunastrutturale per Yordan Osorio, che tuttavia non ha recuperato dalla gara con il Torino e dunque non sarà disponibile per la partita di domani ...

Il Parma ha emesso il bollettino sulle condizioni dei propri infortunati: ecco come stanno Kucka, Iacoponi e Osorio ...

Atalanta, Gasperini: «Siamo in un buon momento, ma attenti al Parma»

L’Atalanta è reduce dalla cinquina rifilata al Sassuolo e ora si appresta a ricevere un Parma ferito e in piena crisi. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Par ...

