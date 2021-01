Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti (Di martedì 5 gennaio 2021) Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e i divieti anti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino della bicicletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano la circolazione e chiariscono come e dove Parcheggiare la bici. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su bici elettrica e possibili multe, le regole da rispettare e le sanzioni da pagare, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 gennaio 2021) Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e ianti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino dellacletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano la circolazione e chiariscono come e dovela. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più suelettrica e possibili multe, le regole da rispettare e le sanzioni da pagare, clicca ...

Advertising

paolodeluca72 : @disinformatico @VIVINSTRADA Lugano Cevio 70Km, in bici quasi 7h, lo concedo in auto:-) il mio vicino di casa per… - Jim_Guinea : @ramella_f @marcolatini19 @PietroSpirito1 @ItaliaViva Se però il tragitto da A a B è minore grazie alle ciclabili/z… - marcolatini19 : @ramella_f @ItaliaViva Se ci aggiungi tempo per parcheggiare la bici triplica la velocità ?? provare per credere in… - fontana_walter : RT @LegambienteLomb: Nelle aree dello shopping #Milano mancano le rastrelliere per le bici. @ComuneMI @BeppeSala la lasciamo parcheggiar… - gentiluomodf : RT @LegambienteLomb: Nelle aree dello shopping #Milano mancano le rastrelliere per le bici. @ComuneMI @BeppeSala la lasciamo parcheggiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggiare bici Spokesafe, la start-up che può rivoluzionare i parcheggi per biciclette Bikeitalia.it Spokesafe, la start-up che può rivoluzionare i parcheggi per biciclette

Spokesafe, la nuova start-up britannica che mette in rete i parcheggi per biciclette delle città, un modo per superare la paura dei furti ...

eBike. 12 consigli per ottenere il massimo anche in inverno

Piccoli trucchi che ci aiutano a trascorrere al meglio la stagione in compagnia della nostra eBike, sia che abbiamo deciso di continuare a pedalare sia che l’abbiamo parcheggiata nel box in attesa del ...

Spokesafe, la nuova start-up britannica che mette in rete i parcheggi per biciclette delle città, un modo per superare la paura dei furti ...Piccoli trucchi che ci aiutano a trascorrere al meglio la stagione in compagnia della nostra eBike, sia che abbiamo deciso di continuare a pedalare sia che l’abbiamo parcheggiata nel box in attesa del ...