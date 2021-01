Paolo Villaggio, chi è il figlio Piero: la sua esperienza a San Patrignano (Di martedì 5 gennaio 2021) Conosciamo nel dettaglio la storia di Piero Villaggio, figlio di Paolo, che ha raccontato la sua esperienza unica a San Patrignano Netflix ha lanciato a partire dal 30 dicembre la nuova docu-serie SanPa: luci e tenebre di San Patrignano, con cinque episodi per raccontare la storia della comunità di recupero di San Patrignano fondata da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 5 gennaio 2021) Conosciamo nel dettaglio la storia didi, che ha raccontato la suaunica a SanNetflix ha lanciato a partire dal 30 dicembre la nuova docu-serie SanPa: luci e tenebre di San, con cinque episodi per raccontare la storia della comunità di recupero di Sanfondata da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

marco_sampietro : @gandr112 Uno é il figlio di Paolo Villaggio. Rapporto con Sanpa di odio amore. Lui dice: metodi discutibili ma ave… - semedizecca : Perché c'ho sta strana sensazione che al figlio di paolo villaggio, muccioli non abbia mai torto un capello? - zancle78 : @flayawa 'Io speriamo che me la cavo' è di gran lunga più impegnato. Ma figurati se assegnavano un Oscar a Paolo Villaggio. - PadreCatharzio : Il V A C C I N O anti'nulla' per me è come la Corazzata Potëmkin di PAOLO VILLAGGIO - ProfDrRandazzo : Il V A C C I N O anti'nulla' per me è come la Corazzata Potëmkin di PAOLO VILLAGGIO -