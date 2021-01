Pallanuoto | World League 2021 | i convocati dell’Italia ai raggi X Tante novità per Sandro Campagna

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sarà un Settebello conquello che si presenterà in Ungheria, a Debrecen, per la fase finale delle qualificazioni europee di. Subito lo scontro diretto con i padroni di casa magiari per testare la condizione della Nazionale italiana diche non sarà sicuramente al top visto il lungo stop.ha scelto quindici uomini, quelli più in forma al momento, lasciando a casa anche nomi di lusso. A risaltare è sicuramente l’assenza di capitan Pietro Figlioli, che rimarrà in Italia così come AlesVelotto, altro punto cardine di questa squadra. Un duo a sorpresa quello che schiererà il Bel Paese da centroboa: torna a giocare una manifestazione internazionale con la calottina azzurra a distanza di sette anni ...