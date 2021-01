Palermo, “Rosanero Nati”: l’iniziativa del club per i baby tifosi venuti al mondo nel 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) “Rosanero Nati” è l’iniziativa del Palermo F.C. che vuole dare ai nuovi Nati il benvenuto tra i tifosi Rosanero. La fede per la squadra della nostra città nasce e cresce con noi e ci accompagna per tutta la vita.Per questo, il Palermo vuole salutare i suoi nuovi aquilotti con uno speciale kit ufficiale, che comprende:- l’esclusivo ciuccio Rosanero, prodotto ufficiale del Palermo- l’attestato nomiNativo “Rosanero Nati” con il timbro societarioPer ricevere gratuitamente il kit è necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso gli Uffici Dichiarazione Nascita degli ospedali e i punti nascita aderenti all’iniziativa.Dopo aver aderito ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) “” èdelF.C. che vuole dare ai nuoviil benvenuto tra i. La fede per la squadra della nostra città nasce e cresce con noi e ci accompagna per tutta la vita.Per questo, ilvuole salutare i suoi nuovi aquilotti con uno speciale kit ufficiale, che comprende:- l’esclusivo ciuccio, prodotto ufficiale del- l’attestato nomivo “” con il timbro societarioPer ricevere gratuitamente il kit è necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso gli Uffici Dichiarazione Nascita degli ospedali e i punti nascita aderenti al.Dopo aver aderito ...

