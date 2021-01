Palermo, Crivello: “Tacopina? Ricordo che il Catania nel derby ha pareggiato con azione irregolare…” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il futuro presidente del Catania Joe Tacopina ha già acceso il derby con il Palermo. La sua dichiarazione resa a Itasportpress ("Il Palermo? Non so cos'è") ha suscitato la reazione del calciatore rosanero Roberto Crivello, che in un’intervista a Il Corriere dello Sport ha detto: "Nemmeno rispondo, abbiamo affrontato il derby con soli undici giocatori a disposizione, nella ripresa in dieci, meritavamo di vincere e hanno pareggiato con un’azione irregolare. In quell’occasione ho visto il vero Palermo”. Il calciatore poi ha parlato del momento della squadra rosanero: “La classifica non rispecchia la nostra qualità – afferma il terzino -. Siamo un’ottima squadra, purtroppo non l’abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Il futuro presidente delJoeha già acceso ilcon il. La sua dichiarresa a Itasportpress ("Il? Non so cos'è") ha suscitato la redel calciatore rosanero Roberto, che in un’intervista a Il Corriere dello Sport ha detto: "Nemmeno rispondo, abbiamo affrontato ilcon soli undici giocatori a disposizione, nella ripresa in dieci, meritavamo di vincere e hannocon un’irregolare. In quell’occasione ho visto il vero”. Il calciatore poi ha parlato del momento della squadra rosanero: “La classifica non rispecchia la nostra qualità – afferma il terzino -. Siamo un’ottima squadra, purtroppo non l’abbiamo ...

