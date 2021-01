Pago: "Sono entrati nel mio profilo Instagram"/ Durissimo sfogo del cantante e... (Di martedì 5 gennaio 2021) Pago si sfoga su Instagram e svela di aver subito la violazione del proprio profilo social: "Effetto trattieni il respiro dopo che scopri...". Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021)si sfoga sue svela di aver subito la violazione del propriosocial: "Effetto trattieni il respiro dopo che scopri...".

rossellacotrufo : Sono esasperata. Riscrivo per la millesima volta. Come faccio a contattare qualcuno per avere informazioni se anche… - AntonelloSanti1 : @OrioliPaolo @FontanaPres @GiulioGallera Si di ma loro sono la L O M B A R D I A la Baviera d'Italia!!! L'eccellen… - piai_magnum : @postumialex @07Emmedi Se lei lavora in nero sono affari suoi. Io pago mooolte tasse e al di là del mio credo la sa… - ZagoValter : @veneto_ Se in Italia i ristori sono miseri è solo colpa dei tantissimi evasori fiscali. Moltissimi in Veneto. Io p… - RB13548368 : @martasospesa Pagare pago io, ma i ristoranti sono chiusi, e almeno promettimi che vieni senza mascherina... -

Ultime Notizie dalla rete : Pago Sono Pago: 'Sono entrati nel mio profilo Instagram'/ Durissimo sfogo del cantante e... Il Sussidiario.net Bellugi: “Covid devastante, mi ha portato via le gambe. Moratti pagherà le protesi”

Mauro Bellugi ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Il Covid ha aggravato l'anemia mediterranea di cui soffriva da tempo. Ha reso devastanti gli effetti della malattia del sangue, al punto da ...

Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano: lo dice il regolamento condominiale (ancora) in vigore

Città del Vaticano – Con buona pace di San Francesco che chiamava 'fratello' persino il lupo di Gubbio, accogliendo tutti gli animali e le creature del Signore, ...

Mauro Bellugi ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Il Covid ha aggravato l'anemia mediterranea di cui soffriva da tempo. Ha reso devastanti gli effetti della malattia del sangue, al punto da ...Città del Vaticano – Con buona pace di San Francesco che chiamava 'fratello' persino il lupo di Gubbio, accogliendo tutti gli animali e le creature del Signore, ...