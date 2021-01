Padenghe sul Garda | il sindaco si sfoga A Brescia aperto fascicolo conoscitivo

(Di martedì 5 gennaio 2021) Asulnon c’è pace: dopo quanto accaduto a Capodanno, con il party dove nessuna regola per limitare i contagi da Covid-19 è stata rispettata, ilAlbino Zuliano ha affidato uno sfogo ai social network. Le parole delcercano di “slegare” il nome del comune della bassa lombarda, in provincia di, da quello dello Splendido Bay Resort protagonista della brutta pagina di cronaca di questi giorni. Col timore che quanto accaduto allontani i – pochi – turisti di questo periodo e metta ulteriormente in ginocchio una comunità già provata da lutti e sofferenze causati dal Covid. Lo sfogo deldisulè stato pubblicato interamente da Repubblica, ne proponiamo qui una sintesi: “...

"Padenghe non è così e non è così neppure il Garda, dove il mio comune peraltro non spicca per mondanità": è lo sfogo affidato ai social da Albino Zuliani, sindaco di Padenghe sul Garda (nel Bresciano ...L'albergo di lusso è stato chiuso dalla polizia locale per alcuni giorni dopo la festa di Capodanno postata sui social da alcuni clienti. Ma il ...