Pace fiscale e nuova rottamazione | il Governo corre ai ripari per salvare il salvabile

matteosalvinimi : 'Devo dare ragione a Salvini che da tempo solleva questo problema'. Parola di Pedica, esponente del PD, sulla Pace… - matteosalvinimi : CINQUANTA MILIONI tra atti e cartelle esattoriali in partenza. La soluzione di buonsenso c’è ed è stata depositata… - matteosalvinimi : A Roma davanti all'Agenzia delle Entrate: sono in partenza 30 milioni di cartelle esattoriali, sarebbero la mazzata… - sindelicato : RT @matteosalvinimi: 'Devo dare ragione a Salvini che da tempo solleva questo problema'. Parola di Pedica, esponente del PD, sulla Pace Fis… - EmiSilver1 : RT @strange_days_82: Maglie : Il 2021 deve essere un anno bianco, si deve fare la pace fiscale. Gli italiani nel 2021 devono ribellarsi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Pace fiscale

Di fficile. Essere sindaco di una città prima in classifica per «qualità della vita» è una impresa ardua, tale da far desistere molti, tra gli umili e i consapevoli in particolare. O induce a osare gl ...“Fermare l’invio di 50 milioni di cartelle dell’Erario. Le imprese e i cittadini non reggeranno l’urto. Serve una vera pace fiscale per assicurare ossigeno al Sistema Italia”.