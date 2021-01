Ospedale Papa Giovanni, Bper Banca offre uno spettacolo ai piccoli pazienti (Di martedì 5 gennaio 2021) Bper Banca, in collaborazione con Carthusia Edizioni e Atelier Elisabetta Garilli, offre al reparto pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo uno spettacolo musicale dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che andrà in scena in diretta streaming mercoledì 6 gennaio alle 16. Un’iniziativa di grande valore sociale per una delle città italiane maggiormente colpite dalla pandemia e per le famiglie costrette a vivere in isolamento il periodo di ricovero dei figli. Un piccolo ma importante atto creativo che arricchisce le attività proposte settimanalmente ai bambini dall’Associazione di volontariato “Amici della pediatria”. Il Vice Direttore Generale di Bper Banca, Eugenio Garavini, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 gennaio 2021), in collaborazione con Carthusia Edizioni e Atelier Elisabetta Garilli,al reparto pediatrico dell’XXIII di Bergamo unomusicale dedicato aie alle loro famiglie, che andrà in scena in diretta streaming mercoledì 6 gennaio alle 16. Un’iniziativa di grande valore sociale per una delle città italiane maggiormente colpite dalla pandemia e per le famiglie costrette a vivere in isolamento il periodo di ricovero dei figli. Un piccolo ma importante atto creativo che arricchisce le attività proposte settimanalmente ai bambini dall’Associazione di volontariato “Amici della pediatria”. Il Vice Direttore Generale di, Eugenio Garavini, ...

Advertising

vaticannews_it : #1gennaio2021 Paolo VI celebrò la prima #giornatamondialedellapace abbracciando i piccoli pazienti del @bambinogesu… - AGisotti : Quando Paolo VI celebró la prima Giornata Mondiale della #pace con i piccoli pazienti del @bambinogesu.… - ARGDON62 : RT @M49liberorso: Papà è stato dimesso, troppo pericoloso stare in ospedale nella sua situazione anche se in reparto no-COVID. Faremo gli a… - IreneMa39464417 : RT @M49liberorso: Papà è stato dimesso, troppo pericoloso stare in ospedale nella sua situazione anche se in reparto no-COVID. Faremo gli a… - PrimaBergamo : Bper Banca offre ai bimbi ricoverati al Papa Giovanni uno spettacolo musicale: Uno spettacolo interattivo in cui mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Papa BPER Banca vicina ai bambini della pediatria dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII La Voce delle Valli Luisa, 5 anni, rischia la vita per un'infiammazione post Covid: salvata con cure sperimentali all'ospedale Santobono di Napoli

Una storia a lieto fine. Quella della piccola Luisa, una bambina di 5 anni, colpita dal Covid circa un mese fa, salva grazie al pronto intervento dei medici del Santobono di Napoli. A ...

Lega: malore per Maroni, sotto osservazione in ospedale Varese

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni si trova in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L'ex presidente della Lombardia e esponente di spicco d ...

Una storia a lieto fine. Quella della piccola Luisa, una bambina di 5 anni, colpita dal Covid circa un mese fa, salva grazie al pronto intervento dei medici del Santobono di Napoli. A ...Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni si trova in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L'ex presidente della Lombardia e esponente di spicco d ...