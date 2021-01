Orrore a Padova | Emiliano Rossetto trovato morto in casa

Leggi su viagginews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il cellulare di, 46 anni, ha squillato a vuoto per due giorni: la Polizia ha dovuto forzare l’apertura diprima della terribile scoperta. A dare l’allarme è stata un’amica che non riusciva a parlargli da due giorni: il cellulare di, 46enne dimolto conosciuto in città, squillava stranamente a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com