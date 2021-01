Oroscopo del sesso: come sarà gennaio sotto le lenzuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mese di gennaio sarà caratterizzato da tanti transiti astrologic i che avverranno nei primi giorni del mese e rimescoleranno le carte per quel che riguarda la soddisfazione erotica nei dodici Segni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mese dicaratterizzato da tanti transiti astrologic i che avverranno nei primi giorni del mese e rimescoleranno le carte per quel che riguarda la soddisfazione erotica nei dodici Segni ...

Frances51009516 : OROSCOPO DEL 5 GENNAIO 2021 - corax140 : RT @tartaro7: Siamo a inizio anno ed è periodo di migrazioni di oroscopi. Questo l'ho trovato a dormire su un ramo del melo. #tartaoroscopo… - Tikowell : @f_ronchetti La quantità di cartomanti è spacciatori di terni al lotto che pullulano nei canali limbo del digitale… - Roberto_Ricci : RT @f_ronchetti: Direte: in fondo gli oroscopi fanno nulla di male ma non è vero. L'oroscopo è psicologicamente dannoso: - ingabbia la ment… - prevenzione : RT @f_ronchetti: Direte: in fondo gli oroscopi fanno nulla di male ma non è vero. L'oroscopo è psicologicamente dannoso: - ingabbia la ment… -