Oroscopo Branko oggi martedì 5 gennaio 2021

(Di martedì 5 gennaio 2021) Controlla qui l’in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ariete (21 marzo – 20 aprile – Elemento: fuoco) Avrai una settimana intensa perché la inizierai con uno stato d’animo molto irascibile. Evita gli argomenti che possono portarti a dire cose che non intendi veramente. Questa settimana potresti provare gelosia o scontento nei tuoi confronti da parte dei tuoi colleghi, non cadere nel loro gioco e sii professionale. Se ti trovi fisicamente stanco, non preoccuparti. Il tuo segno ha una grande resistenza interna e una straordinaria capacità di rigenerazione fisica. Presto avrai un incontro che potrebbe generare una situazione finanziaria inaspettata. Toro (21 aprile – 20 maggio – Elemento: Terra) Se stai cercando un partner, sta arrivando una stagione in cui non incontrerai molte persone ...