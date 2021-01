Oroscopo Branko oggi martedì 5 gennaio 202 | previsioni per te

Leggi su aciclico

(Di martedì 5 gennaio 2021) Controlla qui l’in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ariete (21 marzo – 20 aprile – Elemento: fuoco) Ariete offre l’energia e la fiducia in se stesso di un bambino, che muove l’impetuosità e il coraggio che Marte, il suo pianeta dominante, gli dà. I nati con il Sole in questo segno di Fuoco sono persone autosufficienti, intelligenti e vitali, eredi di un potente dono del comando per la leadership del gruppo. Cerca di non rifiutarti di vincere, in quanto potrebbe essere ritardato o le cose non fluiscono come previsto ed erano state proposte dall’inizio. Lasciati fluire. Amore: cerca di formare relazioni equilibrate in modo da poter superare qualsiasi difficoltà in amore. Un incontro intimo rivelerà nuove sensazioni. Ricchezza: evita di lasciare le finanze nelle mani dei tuoi ...