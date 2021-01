Ore di apprensione per Roberto Maroni: l’ex governatore ricoverato dopo un malore in casa. Le sue condizioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è stato ricoverato in osservazione in ospedale a Varese a seguito di un malore. A quanto emerso si trovava a casa sua a Lozza (Varese), quando si è accasciato a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente. Sempre secondo quanto si apprende, Maroni è vigile ed è stato trattenuto in osservazione all’ospedale di Circolo di Varese per comprendere le cause del malore che lo ha colto questo pomeriggio. Nella seduta del consiglio comunale di Varese del 28 dicembre scorso, in cui si discuteva l’ultimo bilancio di previsione, Maroni ha lanciato una sorta di manifesto della sua campagna a sindaco per il 2021. Matteo Salvini ha scritto un messaggio a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021), exdella Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è statoin osservazione in ospedale a Varese a seguito di un. A quanto emerso si trovava asua a Lozza (Varese), quando si è accasciato a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente. Sempre secondo quanto si apprende,è vigile ed è stato trattenuto in osservazione all’ospedale di Circolo di Varese per comprendere le cause delche lo ha colto questo pomeriggio. Nella seduta del consiglio comunale di Varese del 28 dicembre scorso, in cui si discuteva l’ultimo bilancio di previsione,ha lanciato una sorta di manifesto della sua campagna a sindaco per il 2021. Matteo Salvini ha scritto un messaggio a ...

