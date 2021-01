Opera, Raggi: in capannoni al Quarticciolo polo arti e mestieri (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Pochi giorni fa sono stata al Quarticciolo, nel quadrante est di Roma, per vedere a che punto sono i lavori di riqualificazione dei capannoni che ospiteranno i laboratori di scenografia, il deposito dei costumi e l’attrezzeria del Teatro dell’Opera di Roma.” “Attualmente si trovano a piazza della Bocca della Verita’ e in un capannone in zona Romanina. Questa area del Quarticciolo, gia’ in uso al Teatro dell’Opera, e’ di proprieta’ del Comune di Roma e grazie al progetto di riqualificazione saremo in grado di risparmiare 500mila euro l’anno di affitto del locale alla Romanina restituendo una nuova vita alle strutture.” “Il nostro obiettivo e’ creare in questo grande spazio il polo delle arti e dei mestieri del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Pochi giorni fa sono stata al, nel quadrante est di Roma, per vedere a che punto sono i lavori di riqualificazione deiche ospiteranno i laboratori di scenografia, il deposito dei costumi e l’attrezzeria del Teatro dell’di Roma.” “Attualmente si trovano a piazza della Bocca della Verita’ e in un capannone in zona Romanina. Questa area del, gia’ in uso al Teatro dell’, e’ di proprieta’ del Comune di Roma e grazie al progetto di riqualificazione saremo in grado di risparmiare 500mila euro l’anno di affitto del locale alla Romanina restituendo una nuova vita alle strutture.” “Il nostro obiettivo e’ creare in questo grande spazio ildellee deidel ...

