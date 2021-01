Open Arms, 265 migranti in Sicilia/ Respinta da Malta, Ong "dimentica" la Spagna (Di martedì 5 gennaio 2021) Open Arms, 265 migranti in Sicilia: 50 minori sono già sbarcati, per gli altri è previsto il trasbordo su una nave quarantena. Rabbia Centrodestra Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021), 265in: 50 minori sono già sbarcati, per gli altri è previsto il trasbordo su una nave quarantena. Rabbia Centrodestra

matteosalvinimi : Dopo Catania, sabato prossimo sarò in tribunale a Palermo per un altro processo, quello sul caso della Ong spagnola… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. NON MOLLARE,… - LegaSalvini : OPEN ARMS, IL 9 GENNAIO #SALVINI AL TRIBUNALE DI PALERMO: 'VADO SERENO E ORGOGLIOSO' Forza Capitano! - jack_piccardo : RT @jack_piccardo: ALTRO CARICO DI NEGRI IN ARRIVO. ITALIANI PREPARATE IL PORTAFOGLIO, DOBBIAMO MANTENERE ANCHE QUESTI. - jack_piccardo : ALTRO CARICO DI NEGRI IN ARRIVO. ITALIANI PREPARATE IL PORTAFOGLIO, DOBBIAMO MANTENERE ANCHE QUESTI. -

Il nuovo anno segna il primo sbarco di migranti in Sicilia. Dunque, si ricomincia, con un'Europa che da sempre si caratterizzata, in merito, per ...

Open Arms, 265 migranti in Sicilia: 50 minori sono già sbarcati, per gli altri è previsto il trasbordo su una nave quarantena. Rabbia Centrodestra.Il nuovo anno segna il primo sbarco di migranti in Sicilia. Dunque, si ricomincia, con un'Europa che da sempre si caratterizzata, in merito, per ...