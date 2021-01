Nuovo giro di vite, Italia in zona arancione nel fine settimana (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen – Divieto di spostamento tra regioni anche dopo la Befana e Italia in zona arancione nel fine settimana: sono le nuove restrizioni imposte con il decreto legge firmato ieri. Al termine del Consiglio dei ministri, a mezzanotte inoltrata, il governo giallofucsia ha varato un Nuovo giro di vite per gli Italiani, con soglie di Rt sul rischio epidemiologico più basse per entrare nella fascia arancione e rossa. Il Nuovo decreto sarà in vigore fino al 15 gennaio, quando dovrà essere approvato un Nuovo Dpcm. Una settimana per valutare la “fascia bianca” A sentire il governo, questa ulteriore settimana di limitazioni degli spostamenti è necessaria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen – Divieto di spostamento tra regioni anche dopo la Befana einnel: sono le nuove restrizioni imposte con il decreto legge firmato ieri. Al termine del Consiglio dei ministri, a mezzanotte inoltrata, il governo giallofucsia ha varato undiper glini, con soglie di Rt sul rischio epidemiologico più basse per entrare nella fasciae rossa. Ildecreto sarà in vigore fino al 15 gennaio, quando dovrà essere approvato unDpcm. Unaper valutare la “fascia bianca” A sentire il governo, questa ulterioredi limitazioni degli spostamenti è necessaria ...

LucaBizzarri : Nel paese che vorrei se fai la festa quando non si può ti fanno la multa. Se fai la festa quando non si può e pubb… - Bernini_P : Roma, zona termini, via cavour #Capodanno2021. Quelli che vedete a terra non sono rifiuti ma #animali spaventati a… - micheleboldrin : I seguaci di Renzi che si spezzano le unghie ed intorcolano la lingua per spiegare che il giro di poltrone in atto… - DavideDiNurra8 : RT @IlPrimatoN: Nuovo decreto legge: Italia in zona arancione nel fine settimana. Si abbassa la soglia dell'Rt per cambiare fascia di risch… - CasagrandeStef : RT @IlPrimatoN: Nuovo decreto legge: Italia in zona arancione nel fine settimana. Si abbassa la soglia dell'Rt per cambiare fascia di risch… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo giro Nuovo giro di vite: rabbia bar e ristoranti Persi 5 milioni solo fra Natale e Capodanno LA NAZIONE Covid: in arrivo nuovi provvedimenti fino al 15 gennaio, Italia tra zona gialla rafforzata e arancione

1' di lettura 05/01/2021 - E' atteso a stretto giro un nuovo provvedimento-ponte da parte del Governo con misure restrittive per contenere i contagi da Covid-19 fino al 15 gennaio, data di scadenza de ...

STM: puntiamo su nuovi rialzi con i Turbo Certificates

La prosecuzione di un solido trend rialzista dovrebbe permettere alle azioni STMicroelectronics di riportarsi in quota 31 euro.

1' di lettura 05/01/2021 - E' atteso a stretto giro un nuovo provvedimento-ponte da parte del Governo con misure restrittive per contenere i contagi da Covid-19 fino al 15 gennaio, data di scadenza de ...La prosecuzione di un solido trend rialzista dovrebbe permettere alle azioni STMicroelectronics di riportarsi in quota 31 euro.