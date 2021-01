Nuovo decreto: vietati gli spostamenti, le scuole superiori riaprono l’11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Il consiglio dei ministri (iniziato ieri sera alle 21 e 55 e terminato quasi tre ore dopo, alla mezzanotte e 35), ha approvato il decreto che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo prevede anche uno slittamento dell’apertura in presenza delle scuole secondarie superiori, che slitta dal 7 all’11 gennaio, nella percentuale del 50 per cento dell’affluenza. IL 7 E L’8 SARANNO ‘ZONA GIALLA’, IL 9 E 10 ‘ARANCIONE‘ Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Il consiglio dei ministri (iniziato ieri sera alle 21 e 55 e terminato quasi tre ore dopo, alla mezzanotte e 35), ha approvato il decreto che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo prevede anche uno slittamento dell’apertura in presenza delle scuole secondarie superiori, che slitta dal 7 all’11 gennaio, nella percentuale del 50 per cento dell’affluenza. IL 7 E L’8 SARANNO ‘ZONA GIALLA’, IL 9 E 10 ‘ARANCIONE‘

