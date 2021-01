Nuovo “decreto-ponte” fino al 15 gennaio: Italia in fascia arancione il 9 e 10. Divieto di spostamento tra regioni, in 2 da parenti e amici (Di martedì 5 gennaio 2021) In seguito al consiglio dei ministri tenutosi nella serata di ieri, lunedì 4 gennaio, è stato approvato un Nuovo “decreto-ponte”, in vigore dal 7 gennaio e fino al 15, che prevede una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali – con il Divieto di spostamento tra regioni e una zona arancione nel fine settimana 9 e 10 gennaio. Dall’11 gennaio scatteranno le nuove fasce di rischio per le regioni in seguito al monitoraggio sull’indice Rt (previsto per venerdì 8 gennaio). Nelle regioni che si troveranno in fascia arancione o rossa quindi, a partire da lunedì 11, varranno le regole previste per queste fasce ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) In seguito al consiglio dei ministri tenutosi nella serata di ieri, lunedì 4, è stato approvato un”, in vigore dal 7al 15, che prevede una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali – con ilditrae una zonanel fine settimana 9 e 10. Dall’11scatteranno le nuove fasce di rischio per lein seguito al monitoraggio sull’indice Rt (previsto per venerdì 8). Nelleche si troveranno ino rossa quindi, a partire da lunedì 11, varranno le regole previste per queste fasce ...

