Nuovo decreto Covid, le misure fino al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Stop spostamenti tra le regioni, zona arancione il 9 e 10 gennaio con bar e ristoranti chiusi. E’ il quadro del Nuovo decreto Covid che il Consiglio dei ministri ha approvato, con le nuove misure che entreranno in vigore dal giorno in cui verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, dunque verosimilmente già domani, fino al 15 gennaio, salvo per la riaperture di scuole superiori e licei. Il ritorno in classe è infatti slittato all’11 gennaio. La decisione è arrivata dopo una lunga mediazione portata avanti dal premier Giuseppe Conte fra Pd da un lato e M5S e Italia Viva dall’altro. Stop quindi allo spostamento tra Regioni fino al 15 gennaio, mentre il weekend del 9 e 10 gennaio vedrà tutta Italia in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi. Il provvedimento prevede anche ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) Stop spostamenti tra le regioni, zona arancione il 9 e 10 gennaio con bar e ristoranti chiusi. E’ il quadro delche il Consiglio dei ministri ha approvato, con le nuoveche entreranno in vigore dal giorno in cui verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, dunque verosimilmente già domani,al 15 gennaio, salvo per la riaperture di scuole superiori e licei. Il ritorno in classe è infatti slittato all’11 gennaio. La decisione è arrivata dopo una lunga mediazione portata avanti dal premier Giuseppe Conte fra Pd da un lato e M5S e Italia Viva dall’altro. Stop quindi allo spostamento tra Regionial 15 gennaio, mentre il weekend del 9 e 10 gennaio vedrà tutta Italia in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi. Il provvedimento prevede anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - Agenzia_Ansa : Verso un nuovo #decreto valido dal 7 al 15 gennaio: no agli spostamenti tra Regioni tranne per lavoro o salute. Re… - rtl1025 : ?? #ZonaGialla rafforzata nei giorni feriali e zona arancione nel fine settimana. È l'impostazione del nuovo… - Nicole54509736 : RT @Z3r0Rules: IN ARRIVO UN PICCO DI OMICIDI NELLE RSA Nuovo DPCM: 'consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di resid… - MinervaMcGrani1 : RT @Z3r0Rules: IN ARRIVO UN PICCO DI OMICIDI NELLE RSA Nuovo DPCM: 'consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di resid… -