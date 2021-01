Nuovo decreto Covid, cosa cambia dal 7 al 15 gennaio: fasce di rischio e spostamenti, le indicazioni (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Epifania non allenterà le restrizioni, lo ha deciso il Consiglio dei ministri riunito nella serata di ieri. L’Italia si prepara a vivere un’altra settimana a tappe, divisa in fasce di rischio. Dal 7 gennaio e fino al 15 dello stesso mese sono vietati gli spostamenti tra Regioni, se non per comprovate esigenze di lavoro e salute. Lo ha fatto sapere il governo tramite una nota dopo il Cdm: “Il decreto prevede per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”. Sempre consentito però “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Epifania non allenterà le restrizioni, lo ha deciso il Consiglio dei ministri riunito nella serata di ieri. L’Italia si prepara a vivere un’altra settimana a tappe, divisa indi. Dal 7e fino al 15 dello stesso mese sono vietati glitra Regioni, se non per comprovate esigenze di lavoro e salute. Lo ha fatto sapere il governo tramite una nota dopo il Cdm: “Ilprevede per il periodo compreso tra il 7 e il 152021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”. Sempre consentito però “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli...

