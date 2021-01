Nuovo decreto 7-15 gennaio, modificato il testo: “In zona rossa visite solo all’interno del comune” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Governo corregge un errore nel testo del Nuovo decreto-legge in vigore dal 7 al 15 gennaio. Sul sito ufficiale è stato modificato un passaggio del testo in cui si parlava di visite in zona rossa consentite una volta al giorno a due persone (più eventuali minori di quattordici anni) all’interno della regione. La precisazione corregge questo errore e adesso si fa riferimento al comune: “Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio nei territori inseriti nella cosiddetta ”zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Governo corregge un errore neldel-legge in vigore dal 7 al 15. Sul sito ufficiale è statoun passaggio delin cui si parlava diinconsentite una volta al giorno a due persone (più eventuali minori di quattordici anni)della regione. La precisazione corregge questo errore e adesso si fa riferimento al: “Ilprevede che dal 7 al 15nei territori inseriti nella cosiddetta ””, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio. Alla ...

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - ilpost : Il governo ha deciso di approvare un nuovo #decreto legge (il cui testo non è ancora stato pubblicato) che prevede… - Agenzia_Ansa : Verso un nuovo #decreto valido dal 7 al 15 gennaio: no agli spostamenti tra Regioni tranne per lavoro o salute. Re… - EmMicucci : RT @Adnkronos: Nuovo decreto Covid e visite a parenti: la precisazione del governo - leggoit : Nuovo decreto: spostamenti in zona rossa solo nel proprio Comune. Vietate le visite anche in Regione -